Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Кількість фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин буде збільшена, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з ветеранами в Києві.

"У громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки. Плануємо збільшити кількість таких фахівців до 3400, особливо у прифронтових регіонах", – написала Свириденко в Телеграм у середу.

Вона також повідомила, що через платформу "Ветеран.PRO" уже доступні 225 сервісів від держави та обласних адміністрацій, а команда Міністерства у справах ветеранів продовжує розширювати ці можливості.

"Окремо обговорили забезпечення доступу до протезування, крісел колісних і фізичної реабілітації. Продовжуємо тримати постійний зв'язок і працювати над рішеннями для якісної адаптації після служби", – додала Свириденко.