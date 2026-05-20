20:03 20.05.2026

Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

Кількість фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин буде збільшена, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з ветеранами в Києві.

"У громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки. Плануємо збільшити кількість таких фахівців до 3400, особливо у прифронтових регіонах", – написала Свириденко в Телеграм у середу.

Вона також повідомила, що через платформу "Ветеран.PRO" уже доступні 225 сервісів від держави та обласних адміністрацій, а команда Міністерства у справах ветеранів продовжує розширювати ці можливості.

"Окремо обговорили забезпечення доступу до протезування, крісел колісних і фізичної реабілітації. Продовжуємо тримати постійний зв'язок і працювати над рішеннями для якісної адаптації після служби", – додала Свириденко.

 

Теги: #супровід #ветерани #премєр

14:14 20.05.2026
Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

18:54 14.05.2026
Більше 2,1 тис. ветеранів війни та родин полеглих Захисників і Захисниць отримають виплати на житло – Свириденко

18:17 13.05.2026
Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

19:44 12.05.2026
Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

07:17 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

07:14 12.05.2026
Трампа на перемовини із Сі супроводжуватимуть Ілон Маск та Тім Кук

17:31 09.05.2026
Мадяр став прем'єром Угорщини

15:09 08.05.2026
Друга хвиля відбору ветеранів на лідерську програму Фонду Пінчука в Єльському університеті стартує влітку

20:15 06.05.2026
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

20:47 28.04.2026
Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

