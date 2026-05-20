Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Візит президента України Володимира Зеленського до Сербії очікується в інші дати, країну відвідає віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка для підготовки деяких питань, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Вирішили, що краще в інші дати, а там поки буде Качка по підготовці деяких питань", – сказав він журналістам у середу.

Раніше очікувалося, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський.

Відомо, що уряди Сербії та України підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю.

Документ, як передбачається, підпишуть днями віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич.