Інтерфакс-Україна
Події
19:59 20.05.2026

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

1 хв читати

Візит президента України Володимира Зеленського до Сербії очікується в інші дати, країну відвідає віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка для підготовки деяких питань, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Вирішили, що краще в інші дати, а там поки буде Качка по підготовці деяких питань", – сказав він журналістам у середу.

Раніше очікувалося, що цього тижня українська делегація відвідає Сербію, можливо, її особисто очолить президент Володимир Зеленський.

Відомо, що уряди Сербії та України підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю.

Документ, як передбачається, підпишуть днями віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич.

Теги: #сербія #візит #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 20.05.2026
Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

19:39 20.05.2026
Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

19:34 20.05.2026
Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:30 20.05.2026
Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

15:22 20.05.2026
Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

15:05 20.05.2026
Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

13:37 20.05.2026
Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

13:16 20.05.2026
Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

МВС: Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС України"

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Свириденко: платіжки за гарячу воду і тепло будуть перераховані у випадку НС через російські обстріли

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА