Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

У двох округах Дубовиківської сільської територіальної громади Синельниківського району оголошена обов'язкова евакуація, йдеться у розпорядженні Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Шановні мешканці Чаплинського та Шевченківського старостинських округів! Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18.05.2026 № 893/0/527-26 "Про проведення обов'язкової загальної евакуації усіх категорій населення окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області", оголошено обов'язкову евакуацію населення з селища Чаплине; с. Хуторо-Чаплине; с. Петрикове; с. Рівне; с. Журавлинка", – йдеться у повідомленні на сторінці СТГ у Facebook.

Зазначається, що евакуація населення буде проводитись протягом 30 днів.

"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, постійними обстрілами та загрозою для життя і здоров'я людей, закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися у більш безпечні регіони", – додали у дописі.

Евакуація здійснюється організовано і безкоштовно.