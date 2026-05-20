Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Сьогодні було підтверджено ураження НПЗ у місті Кстово (РФ), що знаходиться на відстані майже 800 км від держкордону України, загалом план української далекобійності на травень виконується більш-менш повно, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які і на початку цієї доби знову показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних Сил України – дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України. Місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що ключовими завданням є російські НПЗ, сховище та інша інфраструктура нафтових заробітків РФ.

"Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати", – наголосив президент.