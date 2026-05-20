Інтерфакс-Україна
Події
19:50 20.05.2026

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

1 хв читати
Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні було підтверджено ураження НПЗ у місті Кстово (РФ), що знаходиться на відстані майже 800 км від держкордону України, загалом план української далекобійності на травень виконується більш-менш повно, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які і на початку цієї доби знову показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних Сил України – дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України. Місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що ключовими завданням є російські НПЗ, сховище та інша інфраструктура нафтових заробітків РФ.

"Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати", – наголосив президент.

 

Теги: #удари #далекобійність #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 20.05.2026
Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

19:34 20.05.2026
Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:30 20.05.2026
Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

15:22 20.05.2026
Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

13:37 20.05.2026
Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

03:46 20.05.2026
В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

01:08 20.05.2026
Зеленський: антибалістична оборона – пріоритет номер один, Україна пропонує аеропортове перемир'я та чекає конкретних проєктів від конференції в Гданську

Зеленський: антибалістична оборона – пріоритет номер один, Україна пропонує аеропортове перемир'я та чекає конкретних проєктів від конференції в Гданську

20:52 19.05.2026
Зеленський обговорив з Маркаровою напрями роботи з партнерами в інвестиційній та економічній сферах, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій

Зеленський обговорив з Маркаровою напрями роботи з партнерами в інвестиційній та економічній сферах, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

ОСТАННЄ

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

МВС: Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС України"

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Свириденко: платіжки за гарячу воду і тепло будуть перераховані у випадку НС через російські обстріли

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

Удари РФ по АЗК цілеспрямовані і потребують додаткових заходів безпеки – директор А-95

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА