Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Україна передала Великій Британії свої сигнали щодо послаблення санкцій проти російської нафти, і розраховує, що це питання буде обговорено на двосторонньому рівні вже цього тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – це питання завжди дуже чутливе. І багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Також президент повідомив, що Україна отримує сигнали про наближення відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.

"Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перший транш ми очікуємо у найближчі тижні", – повідомив глава держави.