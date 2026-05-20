Інтерфакс-Україна
19:34 20.05.2026

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

В української команди були хороші контакти з американською стороною, якщо цими тижнями вдасться повернутися до трьохсторонніх зустрічей з участю Європи – це буде правильним результатом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він наголосив, що Україна готова до таких кроків.

"Розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", – додав глава держави.

 

Теги: #перемовини #зустрічі #зеленський

19:59 20.05.2026
Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

19:50 20.05.2026
Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

19:39 20.05.2026
Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:30 20.05.2026
Зеленський: варто очікувати від РФ політичні рішення на кшталт щодо Придністровського регіону Молдови

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

15:22 20.05.2026
Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

13:37 20.05.2026
Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

03:46 20.05.2026
В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

16:24 08.05.2026
США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

