Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

В української команди були хороші контакти з американською стороною, якщо цими тижнями вдасться повернутися до трьохсторонніх зустрічей з участю Європи – це буде правильним результатом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він наголосив, що Україна готова до таких кроків.

"Розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", – додав глава держави.