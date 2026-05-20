19:25 20.05.2026

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

Чоловік зазнав поранень через російське бомбардування у с. Таврійське, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"67-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни ударили керованою авіабомбою по Таврійському. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець ", – написав він у Телеграмі.

Постраждалому надана уся необхідна медична допомога

 

