Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

Чоловік зазнав поранень через російське бомбардування у с. Таврійське, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"67-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни ударили керованою авіабомбою по Таврійському. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець ", – написав він у Телеграмі.

Постраждалому надана уся необхідна медична допомога