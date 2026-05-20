19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА
Водій вантажівки здобув тяжких поранень через атаку російського безпілотника у Буринський громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"У Буринській громаді російський дрон атакував цивільну вантажівку. Внаслідок ворожого удару тяжко поранений 52-річний чоловік. У нього множинні поранення та опіки", – написав він у Телеграмі.
За його інформацією, постраждалого госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.