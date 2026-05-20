Інтерфакс-Україна
Події
19:17 20.05.2026

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

1 хв читати
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Водій вантажівки здобув тяжких поранень через атаку російського безпілотника у Буринський громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Буринській громаді російський дрон атакував цивільну вантажівку. Внаслідок ворожого удару тяжко поранений 52-річний чоловік. У нього множинні поранення та опіки", – написав він у Телеграмі.

За його інформацією, постраждалого госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.

 

Теги: #сумська_область #наслідки #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

11:21 20.05.2026
Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

08:56 20.05.2026
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:39 20.05.2026
Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

08:32 20.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

08:05 20.05.2026
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

21:01 19.05.2026
Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

08:50 19.05.2026
Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:29 19.05.2026
За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

СБС ЗСУ: Внаслідок спецоперації "Сніг Ахмату" знищено школу підготовки пілотів та 65 курсантів противника

Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА