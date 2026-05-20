Інтерфакс-Україна
Події
19:06 20.05.2026

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Життя мирного мешканця Нікопольського району забрали удари російських окупантів, ще двоє – зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, дитсадок, приватний будинок. Загинула 46-річна жінка", – написав він у Телеграмі.

За його словами, поранень зазнав чоловік у Криворізькому районі та жінка у Синельниковському районі.

"На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській та Гречаноподівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Бив противник і по Покровській та Межівській громадах, що на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки. Поранень дістала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні", – повідомив Ганжа.

Він поінформував, що ворог атакував майже 30 разів чотири райони області авіабомбами та безпілотниками.

 

