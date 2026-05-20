Інтерфакс-Україна
Події
19:03 20.05.2026

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

1 хв читати
РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: Київська ОВА

Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів на Дніпропетровщині, повідомила група ДТЕК у середу.

"Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області", – зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня внаслідок дронових та артилерійських обстрілів були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

 

Теги: #дніпропетровська #енергообєкт #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 20.05.2026
Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, двоє дістали поранень через російськи удари по Дніпропетровщині – ОВА

08:05 20.05.2026
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

06:37 20.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

01:46 20.05.2026
Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

01:33 20.05.2026
Ворог атакував Дніпро, двоє постраждалих

Ворог атакував Дніпро, двоє постраждалих

09:25 19.05.2026
Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

08:48 19.05.2026
Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

19:05 17.05.2026
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

ОСТАННЄ

Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Обов'язкова евакуація оголошена у двох округах на Дніпропетровщині – ОВА

Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

Україна розраховує, що цього тижня питання санкцій буде обговорено з Великою Британією – Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації і залучити Європу – це буде правильним результатом

Пенсіонера поранено через удар російською КАБ на Запоріжжі – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

МВС: Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС України"

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА