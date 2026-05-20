РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів на Дніпропетровщині, повідомила група ДТЕК у середу.

"Щойно це стало можливим, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області", – зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня внаслідок дронових та артилерійських обстрілів були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.