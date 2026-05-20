19:01 20.05.2026

МВС: Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС України"

Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", повідомили у міністерстві.

"Офіційно: звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо протиправної схеми за участі посадовців регіональних підрозділів поліції", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що МВС у "повній мірі сприяє проведенню досудового розслідування".

Раніше повідомлялось, що у середу керівництво Національної поліції відсторонило від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди, також ініційовано службове розслідування.

Генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом.

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

11:49 16.05.2026
До 7 років засудили водія, який у 2023 р. насмерть збив військового на блокпосту в Києві

18:07 12.05.2026
