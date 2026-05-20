Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, через яку загинула людина у Оболонському районі столиці, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"ДТП сталася на вулиці Богатирській за участі двох транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку. За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Mercedes та 43-річний водій мікроавтобусу Volkswagen рухалися однією смугою руху. Невдовзі водій Volkswagen почав виконувати маневр перестроювання та у цей момент автомобіль Mercedes наїхав на мікроавтобус ззаду", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Внаслідок удару водій Volkswagen втратив керування, виїхав на узбіччя та автомобіль перекинувся. Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

Наразі на місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та працівники ДСНС.

Механізм та обставини автопригоди встановлюються.