Свириденко: платіжки за гарячу воду і тепло будуть перераховані у випадку НС через російські обстріли

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що у разі суттєвого погіршення якості послуг постачання тепла і гарячої води через російські атаки споживачі зможуть сплачувати лише 20% від вартості.

"Уряд уточнив механізм перерахунку за тепло та гарячу воду: у разі суттєвого погіршення якості послуг через російські атаки споживачі зможуть сплачувати лише 20% від вартості послуги. Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, рішення дозволить збільшити розмір перерахунку з 20% до 80% для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг.

Зазначається, що перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

"Органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів – для відновлення пошкодженої інфраструктури", – написала прем’єр.

В свою чергу, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про випадки, коли через російські атаки на критичну інфраструктуру послуги теплопостачання або гарячої води надавалися не у повному обсязі, з перервами або неналежної якості.

Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці.

Водночас, за його словами, зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не могли забезпечити належну якість послуг не зі своєї вини.