ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

У середу вдень противник атакував повітряний простір країни 84-ма ударними безпілотниками, знешкоджено 75 з них, зафіксовані влучання шести ударних дронів, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Сьогодні, 20 травня (з 8:30 по 17:00) противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". За попередніми даними, станом на 17.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА… на сході, півночі та півдні країни. Зафіксовано влучання шести ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, ефективність роботи ППО проти безпілотників у середу вдень склала 89,29%.

Як повідомлялось, Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 131 зі 154 БпЛА, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Ефективність роботи ППО проти безпілотників у середу вночі склала 85,06%.