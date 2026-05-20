Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

Керівництво Національної поліції відсторонило від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди, також ініційовано службове розслідування, повідомляє Нацполіція.

"Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора здійснюють досудове розслідування", – інформує Нацполіція в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, у рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби.

"Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення", – наголошується в повідомленні.

"Національна поліція України повністю сприяє слідству та зацікавлена у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", – зауважують в Нацполіції.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом

"Масштабна операція з очищення системи Національної поліції від корупції: викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

Він повідомив: "За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах", – йшлося в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. "Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент", – уточнюють в СБУ.

За даними відомства, в ході обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).