Інтерфакс-Україна
Події
17:29 20.05.2026

Найбільша в Європі угода з офісною нерухомістю зірвалася через брак коштів – ЗМІ

Операція з купівлі офісного хмарочоса OpernTurm у Франкфурті за EUR850 млн не відбулася, оскільки покупець не зміг знайти потрібне фінансування, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, переговори про купівлю будівлі, якою зараз володіють JPMorgan Asset Management і сінгапурський суверенний фонд GIC, вів підприємець і девелопер Еріх Швайгер.

Угода могла стати найбільшою в Європі з 2022 року, коли хмарочос у лондонському Сіті, де розташована британська штаб-квартира Deutsche Bank, було продано за EUR935 млн.

Хмарочос OpernTurm заввишки 170 метрів, що має 43 поверхи, розташований у діловому кварталі Франкфурту. Тут розташовані офіси великих фінансових компаній, зокрема швейцарського банку UBS.

За даними MSCI, у першому кварталі інвестиції в комерційну нерухомість у Європі знизилися на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним негативним фактором для ринку стала невизначеність, насамперед пов’язана із конфліктом в Ірані.

