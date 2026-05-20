Зрадників, що навели ракети по Миколаєву, засуджено до 15 років позбавлення волі – прокуратура

Суд визнав винних у державній зраді двох коригувальників вогню окупантів по м. Миколаїв та призначив їм покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Вночі 13 жовтня 2022 року російська армія завдала масовий ракетний удар по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку. Тоді внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них – 12-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГПУ.

Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели двоє державних зрадників: 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців Збройних Сил України. Вони збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у Телеграмі.

"В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві. За наведення чоловік отримав 16 тис. грн.", – розповіли у прокуратурі.

Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.

Суд дослідив докази, надані стороною обвинувачення, та визнав обох винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також у пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни.

Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Свою вину зрадники не визнали.