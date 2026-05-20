В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

Рятувальники знешкодили нерозірваний російський дрон, який влучив у 24-поверховий житловий будинок в Одесі і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в п’ятницю.

"Фугасно-запалювальна бойова частина, масою понад 50 кг вибухової речовини, споряджена підривачем, не здетонувала, перетворивши будинок на об’єкт підвищеного ризику… Рятувальники розгорнули колінчатий підйомник, здатний дістати до верхніх поверхів. Працювати довелося в умовах обмеженого простору та постійного ризику. У люльку підйомника піднявся начальник вибухотехнічної служби Нацполіції Одещини. На висоті 15-го поверху, балансуючи над прірвою, він крок за кроком вручну розрядив та вилучив бойову частину "шахеда" зі зруйнованої стіни", – йдеться в повідомленні.

Після цього фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону, а сапери транспортували бойову частину для контрольованого знищення.

"Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників та поліцейських загрозу для мешканців вдалося повністю ліквідувати", – заявили у відомстві.