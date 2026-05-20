Інтерфакс-Україна
Події
17:02 20.05.2026

В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

1 хв читати

Рятувальники знешкодили нерозірваний російський дрон, який влучив у 24-поверховий житловий будинок в Одесі і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в п’ятницю.

"Фугасно-запалювальна бойова частина, масою понад 50 кг вибухової речовини, споряджена підривачем, не здетонувала, перетворивши будинок на об’єкт підвищеного ризику… Рятувальники розгорнули колінчатий підйомник, здатний дістати до верхніх поверхів. Працювати довелося в умовах обмеженого простору та постійного ризику. У люльку підйомника піднявся начальник вибухотехнічної служби Нацполіції Одещини. На висоті 15-го поверху, балансуючи над прірвою, він крок за кроком вручну розрядив та вилучив бойову частину "шахеда" зі зруйнованої стіни", – йдеться в повідомленні.

Після цього фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону, а сапери транспортували бойову частину для контрольованого знищення.

"Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників та поліцейських загрозу для мешканців вдалося повністю ліквідувати", – заявили у відомстві.

Теги: #дрон #одеса #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 20.05.2026
Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

07:45 20.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

21:01 19.05.2026
Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

01:44 18.05.2026
Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

ВАЖЛИВЕ

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

ОСТАННЄ

Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Близько 1,1 млн киян можуть користуватися пільговим проїздом – КМДА

Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА