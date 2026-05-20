Інтерфакс-Україна
Події
16:57 20.05.2026

Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

1 хв читати
Понад 160 родин завершили угоди та придбали нове житло завдяки можливості замовити кошти за програмою "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі статусом учасника бойових дій (УБД) з тимчасово окупованих територій, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. 

"Ще 860 угод – підписано і очікують на перерахунок коштів. Житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше  – у Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та у Києві", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, понад 91% придбаних об’єктів – це квартири, ще близько 8% – приватні будинки, і майже 87% житла придбано на вторинному ринку. 

"Житлові ваучери дозволяють родинам обирати житло відповідно до їх потреб. Ваучер дає можливість придбати квартиру чи будинок, чи інвестувати у будівництво", – додала прем’єр.

Вона нагадала, що на цьому етапі фінансування, житловий ваучер на суму 2 млн грн заброньовано для майже 3300 родин на загальну суму 6,59 млрд грн. 

Теги: #свириденко #житло #євідновлення

12:35 20.05.2026
Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

