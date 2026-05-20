Інтерфакс-Україна
Події
16:56 20.05.2026

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

За доказовою базою Служби безпеки України реальний 15-річний термін ув’язнення отримав киянин – російський агент, якого СБУ викрила у березні 2025 року на підпалі сигнальної установки Укрзалізниці у Києві.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що зловмисник – завербований ворогом мешканець столиці, який нелегально підробляв оператором шахрайського кол-центру.

"До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав додаткові заробітки у профільних Телеграм-каналах. В обмін на обіцянку "швидких грошей" він погодився займатися підпалами об’єктів столичної філії Укрзалізниці", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що за інструкцією окупантів чоловік мав знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів на магістральних лініях.

"У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику вантажних перевезень", – уточнюється в повідомленні.

Для виконання ворожого завдання агент за гроші залучив свого знайомого – місцевого безробітного. "Разом вони придбали молоток, аби зламати дверцята електрощита, та за допомогою запалювальної суміші підпалили обладнання у нічний час доби", – зазначають в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Матеріали справи щодо його спільника наразі розглядаються у суді.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #київ #укрзалізниця #сбу #підпал

