Близько 1,1 млн киян можуть користуватися пільговим проїздом – КМДА

Наразі пільговим проїздом у столиці можуть користуватися близько 1,1 мільйона жителів міста, інформує Департамент соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації.

"Так, цього року у столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду, із них 181,7 млн грн – для учнів, студентів і курсантів. Найчисельнішою категорією є пенсіонери – понад 570 тис. осіб", – йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Як зазначили у КМДА, право на безплатний проїзд також мають: учасники бойових дій та прирівняні до них особи; люди з інвалідністю I, II, III груп; діти з інвалідністю; особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи а також інші категорії пільговиків.

У міський адміністрації заявляють, що бюджет міста не отримує компенсації за проїзд населення пільгових категорій.

"Утім, держава роками не повертає кошти за безкоштовний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує. Нагадаємо, що Київрада ще у травні 2021 року звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд із держбюджету. Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку", – розповіли у КМДА.

Міська адміністрація цим виправдовує намагання більш ніж втричі підняти тарифи на користування міським комунальним транспортом, а також наголошує на тому, що тарифи не переглядалися зі 2018 р.

"Крім того, вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року, тоді як стрімко зростають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Громадський транспорт має можливість працювати лише за рахунок дотацій з міського бюджету, які сягнули 12 млрд грн", – наполягають у мерії.

В КМДА нагадали, що до 1 червня 2026 триває обговорення нових розрахунків тарифів, які "підготовлено з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів".