Прокуратура через суд вимагає стягнути з Budhouse Group 180 млн грн пайової участі, девелопер називає вимоги безпідставними

Київська окружна прокуратура міста Харкова звернулась до суду з позовом про стягнення з Budhouse Group, яка виступає девелопером харківського ТРЦ Nikolsky, понад 180 млн грн пайової участі, у компанії вважають заявлені вимоги безпідставними.

Згідно із повідомленням пресслужби Харківської обласної прокуратури, забудовник у 2021 році ввів в експлуатацію один із найбільших комерційних об’єктів Харкова – масштабний багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс вартістю 2,35 млрд грн. При цьому забудовник не виконав обов’язок зі сплати коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, зазначає прокуратура.

"Прокуратура наполягає: ці кошти мають бути стягнуті до бюджету громади як недоотриманий ресурс для розвитку міста", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Budhouse Group, що виступає девелопером ТРЦ Nikolsky у Харкові, вважає позов щодо стягнення коштів безпідставним, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми переконані, що правові підстави для нарахування та стягнення пайової участі у цьому випадку відсутні. Питання пайової участі було врегульоване статтею 40 закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", яка втратила чинність після внесення змін до законодавства", – зазначається у заяві девелопера.

За даними компанії, під час будівництва ТРЦ Nikolsky девелопер інвестував понад 210 млн грн у розвиток інфраструктури Харкова та благоустрій центральної частини міста.

Серед виконаних проєктів, зокрема, реконструкція зовнішніх мереж міського водопроводу, перекладка дюкера біля культурного центру "XXI век" (100 млн грн) благоустрій вулиць Громадянська, Короленка та провулку Слюсарного із реконструкцією мереж, оновлення дорожнього покриття та тротуарів (30 млн грн), реконструкція майдану Конституції з пішохідними зонами та освітленням (25 млн грн), будівництво підземного переходу до станції метро "Майдан Конституції" (55 млн грн).

Budhouse Group має намір надати необхідні документи та аргументи у межах судового розгляду та розраховує на об’єктивний та неупереджений розгляд справи, йдеться у заяві девелопера.

ТРЦ Nikolsky відкрився у Харкові у 2021 році. Загальна площа об’єкту – 106 тис. кв. м, торгова – 53 тис. кв. м. Інвестиції у відкриття ТРЦ склали EUR110 млн, з них EUR53,6 млн – кредитні кошти польського банку BGK.

Budhouse Group – компанія повного циклу, що займається інвестуванням, розвитком і управлінням стійких активів у сфері нерухомості. З 2009 року вона відкрила чотири торгові центри: Fabrika (Херсон), Lubava (Черкаси), Forum (Львів), Nikolsky (Харків) – і готель Khortitsa Palace (Запоріжжя). Навесні-2023 введено в експлуатацію Linden Luxury Residenсes.