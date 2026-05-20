ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

Державна податкова служба (ДПС) України спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадили можливість подання річної декларації про майновий стан і доходи, а також оформлення податкової знижки через державний портал "Дія".

Як повідомляється на сайті ДПС, система передбачає автоматичне передзаповнення даних на основі інформації ДПС, що мінімізує помилки та прискорює процес. Наразі новим цифровим сервісом уже можуть скористатися громадяни, які мають право на податкову знижку.

"Подати декларацію на отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця року. Цьогоріч ДПС вже отримала 57,4 тис. декларацій українців, які бажають повернути частину сплаченого ПДФО за деякі витрати", – наводяться у публікації слова т.в.о. голови ДПС Лесі Карнаух.

Вона додала, що загалом у межах цьогорічної деклараційної кампанії про свої доходи вже прозвітували 176 тис. громадян.

У ДПС додали, що подання декларацій через вже звичний і зручний для українців інтерфейс порталу "Дія" спростить платникам взаємодію із податковою. А вже наступна деклараційна кампанія буде ще активнішою завдяки новому способу звітування про доходи. Хоча традиційні способи теж продовжують працювати і вдосконалюватись.

Згідно з оприлюдненими даними, через "Дію" можна повернути частину коштів за витрати на освіту, іпотеку (сплату відсотків за кредитом), довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення, допоміжні репродуктивні технології, а також за благодійні пожертви неприбутковим організаціям.

Для отримання послуги користувачам необхідно авторизуватися за допомогою КЕП, обрати відповідну опцію, внести суми витрат, завантажити підтверджувальні документи (квитанції, чеки, договори) та вказати рахунок для зарахування коштів.