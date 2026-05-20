Інтерфакс-Україна
Події
16:43 20.05.2026

ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

2 хв читати

Державна податкова служба (ДПС) України спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадили можливість подання річної декларації про майновий стан і доходи, а також оформлення податкової знижки через державний портал "Дія".

Як повідомляється на сайті ДПС, система передбачає автоматичне передзаповнення даних на основі інформації ДПС, що мінімізує помилки та прискорює процес. Наразі новим цифровим сервісом уже можуть скористатися громадяни, які мають право на податкову знижку.

"Подати декларацію на отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця року. Цьогоріч ДПС вже отримала 57,4 тис. декларацій українців, які бажають повернути частину сплаченого ПДФО за деякі витрати", – наводяться у публікації слова т.в.о. голови ДПС Лесі Карнаух.

Вона додала, що загалом у межах цьогорічної деклараційної кампанії про свої доходи вже прозвітували 176 тис. громадян.

У ДПС додали, що подання декларацій через вже звичний і зручний для українців інтерфейс порталу "Дія" спростить платникам взаємодію із податковою. А вже наступна деклараційна кампанія буде ще активнішою завдяки новому способу звітування про доходи. Хоча традиційні способи теж продовжують працювати і вдосконалюватись.

Згідно з оприлюдненими даними, через "Дію" можна повернути частину коштів за витрати на освіту, іпотеку (сплату відсотків за кредитом), довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення, допоміжні репродуктивні технології, а також за благодійні пожертви неприбутковим організаціям.

Для отримання послуги користувачам необхідно авторизуватися за допомогою КЕП, обрати відповідну опцію, внести суми витрат, завантажити підтверджувальні документи (квитанції, чеки, договори) та вказати рахунок для зарахування коштів.

Теги: #мінцифри #дія #дпс #декларації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 15.05.2026
У Мінцифри призначили нового заступника міністра

У Мінцифри призначили нового заступника міністра

15:47 15.05.2026
Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

17:19 14.05.2026
Свириденко: Відтепер е-Картку платника податків можна оформити у "Дії" для себе і для дитини

Свириденко: Відтепер е-Картку платника податків можна оформити у "Дії" для себе і для дитини

17:06 14.05.2026
Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

Мінцифри впровадило ШІ-агента у мобільний застосунок "Дія"

11:44 13.05.2026
Надходження від "податку на Google" за 4міс.-2026 зросли на 28% - ДПС

Надходження від "податку на Google" за 4міс.-2026 зросли на 28% - ДПС

17:18 12.05.2026
ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

13:33 06.05.2026
Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

Мінцифри фокусується на цифровізації держпослуг, але виборів та повісток через "Дію" наразі не буде – в.о. міністра

17:02 05.05.2026
Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

Мінцифри розробило стратегію щодо протидії лудоманії до 2035 р

14:27 24.04.2026
ДПС нагадує про завершення кампанії декларування доходів громадян 30 квітня

ДПС нагадує про завершення кампанії декларування доходів громадян 30 квітня

13:42 24.04.2026
Обсяг надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів у Ікв.-2026 зріс на 13,1% – ДПС

Обсяг надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів у Ікв.-2026 зріс на 13,1% – ДПС

ВАЖЛИВЕ

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

ОСТАННЄ

Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА