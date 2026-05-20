Інтерфакс-Україна
Події
16:39 20.05.2026

Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

1 хв читати
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що цього року технології прокторингу не використовуються для контролю за складанням національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Ці технології існують, це технології прокторингу (процедура контролю за дистанційним складанням іспитів або тестувань – ІФ-У). Такі технології ми розглядаємо як варіант. Цього року, на жаль, ще їх не використовуємо", – сказала Вакуленко під час інформаційного етеру "НМТ-2026: стартуємо впевнено" в середу, відповідаючи на запитання, чи правда, що в кожному екзаменаційному комп’ютері камера буде спостерігати за учасником.

В той же час, вона наголосила, що буде достатньо камер в аудиторіях, щоб спостерігати за тим, що роблять учасники тестування.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня. Офіційні результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Цьогоріч НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

Теги: #уцояо #прокторинг #нмт #вакуленко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 20.05.2026
Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

15:51 20.05.2026
Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

11:31 20.05.2026
Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

11:08 20.05.2026
В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

09:34 20.05.2026
Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

14:10 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

13:44 19.05.2026
УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

13:34 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

13:15 19.05.2026
Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

12:44 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

ВАЖЛИВЕ

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

ОСТАННЄ

ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

Сирський відзначив Третій корпус Білецького: Єдиний у ЗСУ воює своїми бригадами

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Повернення в Україну праху Петлюри може відбутися незабаром – Червак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА