Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що цього року технології прокторингу не використовуються для контролю за складанням національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Ці технології існують, це технології прокторингу (процедура контролю за дистанційним складанням іспитів або тестувань – ІФ-У). Такі технології ми розглядаємо як варіант. Цього року, на жаль, ще їх не використовуємо", – сказала Вакуленко під час інформаційного етеру "НМТ-2026: стартуємо впевнено" в середу, відповідаючи на запитання, чи правда, що в кожному екзаменаційному комп’ютері камера буде спостерігати за учасником.

В той же час, вона наголосила, що буде достатньо камер в аудиторіях, щоб спостерігати за тим, що роблять учасники тестування.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня. Офіційні результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Цьогоріч НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.