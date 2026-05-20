ДМС видала понад 2,8 тис. нових авторизацій митним брокерам і продовжує отримувати до 10 заяв щоденно

Державна митна служба (ДМС) України станом на 20 травня 2026 року видала понад 2,8 тис. нових авторизацій на провадження митної брокерської діяльності відповідно до вимог європейського зразка, повідомив заступник голови ДМС Владислав Суворов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що з 20 квітня ДМС анулювала всі попередні дозволи, і наразі митне оформлення здійснюється виключно за новими авторизаціями. За аналізом ДМС, раніше в Україні формально налічувалося близько 9 тис. дозволів, проте фактичну діяльність у 2024-2025 роках вели лише 3,5 тис. юросіб.

"Для нас був ключовий виклик – авторизувати всіх митних брокерів, які активно здійснювали свою діяльність. Процес після 20 квітня не зупинився. Наразі ми щоденно отримуємо до 10 заяв. Це значно менше, ніж у піковий період березня-квітня, коли надходило по 35-40 заяв. У спокійному режимі видаємо авторизації, якщо компанії відповідають вимогам", – розповів Суворов у кулуарах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", що пройшла у Києві у середу.

Він пояснив, що зміни впроваджені для виконання євроінтеграційного закону для реалізації норм Європейського митного кодексу. Новий механізм повністю ліквідував практику автоматичної видачі дозволів "в один клік" через Єдине вікно, що раніше сприяло роботі пасивних ("сплячих") компаній.

"Якщо раніше жодні умови не перевірялися, то зараз брокер має показати, хто відповідальний за митні питання, чи відсутня кримінальна або адміністративна відповідальність у керівника підприємства, головного бухгалтера та засновників. Це вже не є безумовний дозвіл", – наголосив урядовець.

За словами заступника голови ДМС, під час перевірок бізнес стикався із затримками технічного характеру, наприклад, через необхідність оновлення застарілих даних про структуру власності або зміни назв вулиць у статутах для належного заповнення анкети самооцінки.

Він наголосив, що наразі митні брокери можуть подати документи на отримання авторизації компанії можуть у будь-який час у загальному порядку.