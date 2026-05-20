16:34 20.05.2026

ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру першому заступнику командира навчального центру – начальника штабу військової частини з Рівненської області, який організував ухилення від служби для підлеглих, які замість виконання службових обов’язків ремонтували дім, де той проживав зі співмешканкою, яка також служить у його військовій частині.

"Ремонтні роботи розпочалися навесні 2025 року. Керівник у змові з іншими посадовими особами військової частини, організував робочу силу для проведення ремонту. Дім фактично належить матері співмешканки офіцера – це новобудова на приблизно 120 кв. м у селі Олександрія Рівненського району. До свого викриття, замість несення служби на відповідних посадах у визначених підрозділах, військові повністю замінили дах, провели бетонні роботи у приміщенні, зробили підготовчі ландшафтні зміни, закупили матеріали для зведення паркану. Попри відсутність військових на місці служби їм безпідставно виплачувалося грошове забезпечення", – повідомляється на сайти ДБР у середу.

ДБР затримало офіцера та двох його підлеглих, які виконували ремонтні роботи. Заступник командира навчального центру підозрюється в організації ухилення від служби, а його двоє підлеглих – в ухиленні від служби (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Встановлюється повне коло посадових осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та сума завданих державі збитків.

Теги: #дбр #рівненщина #військові

