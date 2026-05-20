16:31 20.05.2026

Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Проєкт нового Митного кодексу України, який містить 781 статтю, наразі перебуває на завершальній стадії триденного доопрацювання після урядового комітету та буде винесений на розгляд Кабінету міністрів протягом наступного тижня, повідомив заступник голови Державної митної служби України (ДМС) Владислав Суворов.

За його словами, після схвалення урядом, складний євроінтеграційний документ буде невідкладно подано до Верховної Ради. Митниця очікує, що законопроєкт надійде до парламенту вже до кінця травня 2026 року.

"Затримок (у розробці документу – ІФ-У) немає, але ми дуже залежимо від того, коли парламент зможе його розглянути. Документ, звичайно, складний – 781 стаття. Тобто ми розуміємо, що навіть фізично його просто прочитати, не те щоб зрозуміти, як воно функціонує, необхідний буде час. Це вже буде залежати від готовності парламенту це зробити", – зазначив заступник голови ДМС кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", що пройшла у Києві у середу.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України послідовно розробляло нову редакцію Митного кодексу з метою адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу. Однією з ключових новацій оновленого документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності та мінімізації стороннього впливу на роботу відомства.

Теги: #дмс #митний_кодекс #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 20.05.2026
Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

17:30 18.05.2026
Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027р становить $43 млрд — Мінфін

15:34 18.05.2026
ДМС нагадала про вимоги до строків придатності при ввезенні гумдопомоги в Україну

18:29 15.05.2026
Обсяг імпорту в Україну легкових авто за 4 міс.-2026 скоротився на 14%

11:57 14.05.2026
ДМС розпочне фактичну атестацію посадових осіб митних органів у вересні, вона триватиме до 36 місяців

20:45 11.05.2026
Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

15:07 11.05.2026
Обсяг митних пільг у квітні-2026 зріс на 52,8% порівняно з квітнем-2025 – до 37,9 млрд грн

05:44 09.05.2026
Мінфін США ввів санкції проти 10 компаній та фізосіб, яких Вашингтон вважає причетними до закупівлі зброї для Ірану

12:17 08.05.2026
Імпорт за 4 міс.-2026 зріс на 30% порівняно з 2025р. та на 47% порівняно з 2024р., експорт на тому ж рівні – ДМС

16:11 07.05.2026
Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

