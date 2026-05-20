Мінфін наступного тижня має внести новий Митний кодекс на розгляд уряду – заступник голови ДМС

Проєкт нового Митного кодексу України, який містить 781 статтю, наразі перебуває на завершальній стадії триденного доопрацювання після урядового комітету та буде винесений на розгляд Кабінету міністрів протягом наступного тижня, повідомив заступник голови Державної митної служби України (ДМС) Владислав Суворов.

За його словами, після схвалення урядом, складний євроінтеграційний документ буде невідкладно подано до Верховної Ради. Митниця очікує, що законопроєкт надійде до парламенту вже до кінця травня 2026 року.

"Затримок (у розробці документу – ІФ-У) немає, але ми дуже залежимо від того, коли парламент зможе його розглянути. Документ, звичайно, складний – 781 стаття. Тобто ми розуміємо, що навіть фізично його просто прочитати, не те щоб зрозуміти, як воно функціонує, необхідний буде час. Це вже буде залежати від готовності парламенту це зробити", – зазначив заступник голови ДМС кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", що пройшла у Києві у середу.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України послідовно розробляло нову редакцію Митного кодексу з метою адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу. Однією з ключових новацій оновленого документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності та мінімізації стороннього впливу на роботу відомства.