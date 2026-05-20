Реформа Держмитслужби оцінюється у близько EUR1,2 млрд – заступник голови відомства Суворов

Усі заходи для реалізації реформи Державної митної служби України (ДМС) коштують близько EUR1,2 млрд, повідомив заступник очільника відомства Владислав Суворов.

"Частина цих заходів має фінансуватися з державного бюджету, а більша частина має фінансуватися за рахунок донорської допомоги. Разом з тим, раніше ще функціонував USAID, який був ключовим донором, на сьогоднішній день його нема. Зараз ключовим донором виступає Європейський Союз, активно включається Японія, а Норвегія допомагає нам у проведенні антикорупційних заходів", – зазначив заступник голови ДМС під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", яка відбулася у Києві у середу.

За його словами, відповідні розрахунки фінансування та обсягу потреб закладені у програмних документах національної стратегії. Фінансування реформи планується здійснювати як за рахунок коштів державного бюджету України, так і завдяки залученню міжнародної донорської допомоги.

Згідно з презентованими даними щодо цілей реформування та обсягів потреб у фінансуванні, найбільші видатки передбачені на інституційний розвиток митних органів – EUR756,5 млн, а також на забезпечення технічними засобами митного контролю – EUR353,1 млн.

На посилення антикорупційних заходів, доброчесності та підвищення довіри до митних органів необхідно EUR38,7 млн, на розбудову правоохоронної функції ДМС – EUR26,8 млн.

Решта потреб розподілена за такими напрямами: розвиток міжнародного митного співробітництва – EUR5,7 млн, підтримка та співпраця з бізнесом – EUR5,8 млн, розвиток ІТ та кібербезпеки – EUR3,8 млн, а на гармонізацію українського митного законодавства до норм ЄС передбачено EUR1,6 млн.