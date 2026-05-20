Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що учасники національного мультипледметного тесту (НМТ) можуть бути на тестуванні в окулярах, але без цифрової складової.

"Вам не потрібна ніяка довідка від офтальмолога щоби мати при собі окуляри. Але ми свідомі різних варіантів окулярів, в тому числі, окулярів із цифровою складовою. Якщо ви будете в окулярах із цифровою складовою – то ваше тестування на цьому завершиться. Зважте будь ласка на те, що ми це побачимо", – сказала Вакуленко під час інформаційного етеру "НМТ-2026: стартуємо впевнено" в середу.

Напередодні в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Вакуленко розповідала, що за роки проведення тестувань на комп’ютерній основі Центру довелося бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів у різних форматах і з різним функціоналом.

За її словами, найбільш критична ситуація, з якою бореться Центр і на подолання якої спрямовані основні зусилля, – це недопущення отримання учасниками будь-якої інформації про правильність або неправильність відповідей саме під час виконання тесту, ідеться, зокрема, про навушники та інші пристрої, які можуть забезпечувати зворотний зв’язок.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня. Офіційні результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Цьогоріч НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.