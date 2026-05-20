Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко спростувала інформацію, що учасниками національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2026 році не будуть доступні довідкові матеріали з математики, фізики і хімії.

"Я знаю, що є чутки, і багато хто в Instagram писав, що ми ініціювали чи ініціюємо скасування довідкових матеріалів, що ми хочемо забрати у вас таку можливість. Це абсолютно не правда. Жодного разу за останні роки така ідея не пропонувалася. Не довіряйте випадковим джерелам, і особливо тим джерелам, які представлені всілякими "школами з підготовки до НМТ", які намагаються вас переконати, що ви нічого не знаєте. Довідкові матеріали безумовно будуть доступними для вас у цифровому середовищі, в якому проводиться оцінювання", – сказала Вакуленко під час інформаційного етеру "НМТ-2026: стартуємо впевнено" в середу.

Вона розповіла, що довідкові матеріали з математики будуть доступні для всіх учасників НМТ під час тестування, а також будуть довідкові матеріали з хімії і фізики.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня. Офіційні результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Цьогоріч НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.