15:31 20.05.2026

СЗР України отримала документи РФ про підготовку дестабілізації ситуації в Україні та підрив зовнішньої підтримки

Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в державі та підрив її зовнішньої підтримки, повідомляє пресслужба СЗР,

"Як стало відомо, причиною ухвалення РФ такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці", – йдеться у повідомленні.

Згідно з отриманими даними, адміністрація очільника Кремля Володимира Путіна вимагає від спецслужб, МЗС та російських медіа максимально "розігнати" в українському та європейському просторі медіакампанію. Так, управління АП РФ зі стратегічного партнерства та співробітництва визначило три питання порядку денного.

"Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті. Друге – дискредитація президента України, його команди та членів сім’ї. Третє – недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель", – заявили в СЗР.

У розвідці наголосили, що у Кремлі вважають цей "кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану".

Так, для виклику резонансу суспільства "медійний план" рф передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству.

"Російська пропаганда навіть поставила завдання створити "ляльки-символи дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів", – йдеться у повідомленні.

У СЗР України заявили, що вєе відсьогодні фіксують перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

"Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список є неповним та має бути затверджений ап рф найближчим часом". – додали у розвідці.

Зазначається, що здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що Росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення.

Теги: #сзр #дестабілізація #росія

