15:22 20.05.2026

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

 Українське військове командування готується до можливого російського наступу на чернігівсько-київському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача в середу.

"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, президент доручив Міністерству закордонних справ підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни.

"Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", – додав президент.

Як повідомлялося, 15 травня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням заявив, що українська розвідка продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України.

"Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти чернігівсько-київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", – повідомив він, додавши, що Україна захищатиметься, якщо Лукашенко вирішить підтримати ще й цей російський намір.

Також відомо, що Росія та Білорусь готуються до проведення спільних навчань з відпрацюванням ядерних ударів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив загрозу розширення фронту, наголосивши, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі.

