14:47 20.05.2026

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Нацполіцією та кіберполіцією Одещини викрили учасників міжнародного хакерського угруповання, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними компетентних органів США, з території України могла діяти група хакерів, яка атакувала користувачів американських торговельних інтернет-платформ", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними прокуратури, 12 травня в Одесі правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання ймовірних учасників групи. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

"Встановлено, що учасники групи використовували шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого доступу до пристроїв користувачів іноземних онлайн-платформ. Без відома власників акаунтів вони отримували їхні облікові дані та передавали цю інформацію на підконтрольні сервери", – зазначається в повідомленні.

Надалі, як уточнюють в прокуратурі, ці дані використовували для доступу до акаунтів громадян США на міжнародних торговельних платформах.

"Через чужі облікові записи здійснювали покупки із використанням банківських карток та платіжних систем потерпілих. Фактично користувачі не знали, що їхні акаунти та платіжні дані використовують для оплати сторонніх замовлень", – зазначають у відомстві.

Окремо перевіряються операції із застосуванням механізму зворотних платежів.

За попередніми даними, американським торговельним інтернет-платформам завдано понад $250 тис. збитків.

Наразі правоохоронці аналізують вилучене обладнання, встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють інші можливі епізоди злочинної діяльності.

