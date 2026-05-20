Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

За час повномасштабного вторгнення ворогом було знищено 46 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця" (УЗ) та 42 вагони приміських поїздів, ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення, йдеться у повідомленні компанії в середу.

Згідно з даними УЗ, також близько 1,1 тис. вагонів очікує на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки", – повідомила компанія в Телеграм.

Наразі середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, передбачається, що в сезон показник зросте до шести осіб на місце.

"На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні – зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", – йдеться у повідомленні.

В УЗ наголосили про заздалегідь планування подорожі та купівлю квитків за 20 діб, використовуючи автовикуп.

"150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість", – уточнили в компанії.

Зазначається, що в міжнародному сполучені варто звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, адже купити квиток до них у високий сезон простіше, ніж до міст Польщі.

"Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх", – зазначає УЗ.

Як повідомляв директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко на VIII Міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025 році склала близько 1,2 тис., що більше ніж за 2023 та 2024 роки разом узяті.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ворог уразив близько 17,3 тис. об’єктів інфраструктури та рухомого складу залізниці, серед них 7,3 тис. об’єктів було пошкоджено та 9,9 тис. знищено.

При виконанні службових обов’язків з початку збройної агресії Росії у 2022 році загинуло 40 залізничників/