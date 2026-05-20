Повернення в Україну праху Петлюри може відбутися незабаром – Червак

Повернення в Україну праху голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри може відбутися незабаром, повідомив чинний голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"Коновалець і Петлюра повернуться незабаром. У короткому часі", – написав Червак в коментарі до допису про перепоховання лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника в мережі Facebook.

Він також зауважив, що влада узгоджує питання про перепоховання з ОУН.

Петлюра був убитий 25 травня 1926 року, похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас.

Як повідомлялося, в січні 2017 року прах українського письменника і поета Олександра Олеся перепоховали на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві. Олесь помер у 1944 році у Празі (Чехія), де і був похований. З січня 2017 року останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі.

У той час в Міністерстві культури повідомили, що при відомстві буде створено спеціальну комісії, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців. Але видимих зрушень у цьому напрямі не було.

У грудні 2024 року в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави. Але цього не відбулося.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затверджено порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини. Безпосередньо перепоховання на НВМК відбудеться 24 травня.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).