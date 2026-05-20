Інтерфакс-Україна
Події
14:30 20.05.2026

Повернення в Україну праху Петлюри може відбутися незабаром – Червак

2 хв читати
Повернення в Україну праху Петлюри може відбутися незабаром – Червак

Повернення в Україну праху голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри може відбутися незабаром, повідомив чинний голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"Коновалець і Петлюра повернуться незабаром. У короткому часі", – написав Червак в коментарі до допису про перепоховання лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника в мережі Facebook.

Він також зауважив, що влада узгоджує питання про перепоховання з ОУН.

Петлюра був убитий 25 травня 1926 року, похований у Парижі на цвинтарі Монпарнас.

Як повідомлялося, в січні 2017 року прах українського письменника і поета Олександра Олеся перепоховали на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві. Олесь помер у 1944 році у Празі (Чехія), де і був похований. З січня 2017 року останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі. 

У той час в Міністерстві культури повідомили, що при відомстві буде створено спеціальну комісії, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців. Але видимих зрушень у цьому напрямі не було.

У грудні 2024 року в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави. Але цього не відбулося.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затверджено порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті. 

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини. Безпосередньо перепоховання на НВМК відбудеться 24 травня.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).

Теги: #прах #оун_упа #петлюра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 20.05.2026
Виставку про Петлюру на Хрещатику в Києві презентував УІНП

Виставку про Петлюру на Хрещатику в Києві презентував УІНП

13:38 19.05.2026
У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР

У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР

15:03 18.05.2026
Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

12:24 04.03.2026
На місці памʼятників Леніну і Щорсу в Києві мають бути пам’ятники Скоропадському і Петлюрі - голова УІНП Алфьоров

На місці памʼятників Леніну і Щорсу в Києві мають бути пам’ятники Скоропадському і Петлюрі - голова УІНП Алфьоров

19:58 02.07.2025
Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

13:24 05.06.2025
Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

12:20 12.10.2022
Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

20:13 18.02.2021
Оголошено конкурс на спорудження пам'ятника Петлюрі в Полтаві

Оголошено конкурс на спорудження пам'ятника Петлюрі в Полтаві

11:19 24.04.2020
Виконком Львівської міськради відмовив у переданні праху Миколи Кузнєцова родичам

Виконком Львівської міськради відмовив у переданні праху Миколи Кузнєцова родичам

18:07 12.03.2020
Суд задовольнив позов Портнова про призупинення дії рішення Київської міськради щодо відзначення ювілеїв діячів ОУН-УПА

Суд задовольнив позов Портнова про призупинення дії рішення Київської міськради щодо відзначення ювілеїв діячів ОУН-УПА

ВАЖЛИВЕ

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

ОСТАННЄ

Україна збільшить сили на чернігівсько-київському напрямку – Зеленський після Ставки

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

Сирський відзначив Третій корпус Білецького: Єдиний у ЗСУ воює своїми бригадами

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

На Закарпатті уролог продав військовозобов'язаному камінь із сечовивідних шляхів для фіктивного діагнозу

Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов: в четвер очікуються грози і шквальний вітер

Киянин ошукав доньку військового на 700 тис. грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА