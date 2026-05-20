У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

У топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк із шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн", – поінформував генпрокурор в середу в телеграм-каналі.

Він наголосив, що наразі затримано 5 учасників схеми. Їм повідомлено про підозру.

За словами генпрокурора, водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди.

"Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", – зазначив Кравченко.

Наразі, на його словами, готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше генпрокурор та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом

"Масштабна операція з очищення системи Національної поліції від корупції: викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях", – написав генпрокурор в телеграм-каналі.

Він повідомив: "За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах", – йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. "Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент", – уточнювали в СБУ.

