Інтерфакс-Україна
Події
14:15 20.05.2026

СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

Служба безпеки України ліквідувала на Київщині ще одну схему уникнення мобілізації: затримано злочинну групу, яка за гроші "бронювала" ухилянтів або нелегально переправляла їх за межі України.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що незаконну діяльність організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець столиці, який підшукував клієнтів.

"Задокументовано, як за $16 тис. фігуранти пропонували військовозобов’язаним декілька варіантів ухилення від призову", – йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, одним із способів реалізації оборудки було фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки від призову.

"Ще один напрямок – організація втечі ухилянтів через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів", – зазначають у відомстві.

Для цього, як уточнюють в СБУ, організатори схеми планували задіяти своїх "провідників" у прикордонних регіонах України, які добре знають гірську місцевість та водойми поза КПП.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох ділків "на гарячому" після одержання ними частини хабаря від клієнта.

Під час обшуків в оселях та автомобілях затриманих виявлено смартфони, флеш носії, підроблені документи та інші речові докази оборудки.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури м. Києва.

Теги: #мобілізація #сбу #київщина

