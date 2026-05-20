На Закарпатті уролог продав військовозобов'язаному камінь із сечовивідних шляхів для фіктивного діагнозу

На Закарпатті лікар-уролог отримав $400 від військовозобов’язаного за камінь із сечовивідних шляхів своєї пацієнтки: таким чином він мав поставити штучний діагноз для відстрочки від мобілізації, повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

"Берегівська окружна прокуратура повідомила про підозру лікарю-урологу місцевої лікарні, якого підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації", – йдеться у повідомленні на сайті прокуратури у середу.

За матеріалами слідства, медик районної лікарні за хабар запропонував військовозобов’язаному уникнути призову за станом здоров’я. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки – жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов’язаний мав пред’явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.

Спочатку медик районної лікарні сказав заплатити $100 авансу за підготовку документів, а потім ще $300 за камінь, який раніше видалив з пацієнтки, та фінальне оформлення підозрюваному історії хвороби, що надавала право на отримання відстрочки.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Берегівський районний суд підтримав клопотання сторони обвинувачення про взяття підозрюваного під варту, однак призначив значно меншу заставу – близько 266 тисяч гривень, яку прокуратура оскаржуватиме як занадто м’яку.

У межах розслідування перевіряється причетність підозрюваного до інших епізодів.