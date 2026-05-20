13:58 20.05.2026

Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що одним із пріоритетів саміту альянсу в Анкарі, який пройде 7-8 липня, буде подальша підтримка України.

У середу в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи засідання міністрів закордонних справ, яке пройде 21-22 травня у Швеції, Рютте сказав: "У Гельсінгборзі (місто, де пройде зустріч міністрів – ІФ-У) ми обговоримо нашу подальшу рішучу підтримку України – ще один пріоритет саміту в Анкарі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднається до нас завтра ввечері у Швеції".

Генсек НАТО наголосив, що безпека України безпосередньо "пов’язана з нашою власною безпекою". "Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, сталою та передбачуваною – і ґрунтувалася на потребах України. PURL (програма закупівлі американського озброєння за фінанси європейських союзників – ІФ-У) залишається важливим механізмом надання термінової підтримки Україні. Союзники продовжують робити внески – останніми заявами Норвегії та Канади було оголошено про понад півмільярда доларів", – деталізував він.

За словами Рютте, з моменту запуску цієї ініціативи минулого літа (на саміті в Гаазі) PURL поставила близько 70% усіх ракет для українських батарей Patriot, включаючи PAC-3, та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити, але ми повинні розвивати це далі та забезпечити, щоб підтримка союзників залишалася сталою в довгостроковій перспективі", – повідомив генсек НАТО.

13:49 20.05.2026
Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

13:42 20.05.2026
Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

13:22 20.05.2026
Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

13:02 20.05.2026
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

15:28 26.06.2025
Заступниця голови фракції "Голос" про саміт НАТО: Все пройшло не так погано, як могло б

13:04 26.06.2025
Саміт НАТО став проривом після року невизначеностей - заступник голови фракції "Батьківщина"

19:02 25.06.2025
Макрон вважає ненормальністю торговельну війну між членами Північноатлантичного альянсу

17:51 25.06.2025
Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

17:44 25.06.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним

17:41 25.06.2025
Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

