Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що одним із пріоритетів саміту альянсу в Анкарі, який пройде 7-8 липня, буде подальша підтримка України.

У середу в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи засідання міністрів закордонних справ, яке пройде 21-22 травня у Швеції, Рютте сказав: "У Гельсінгборзі (місто, де пройде зустріч міністрів – ІФ-У) ми обговоримо нашу подальшу рішучу підтримку України – ще один пріоритет саміту в Анкарі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднається до нас завтра ввечері у Швеції".

Генсек НАТО наголосив, що безпека України безпосередньо "пов’язана з нашою власною безпекою". "Міністри обговорять, як забезпечити, щоб підтримка України залишалася суттєвою, сталою та передбачуваною – і ґрунтувалася на потребах України. PURL (програма закупівлі американського озброєння за фінанси європейських союзників – ІФ-У) залишається важливим механізмом надання термінової підтримки Україні. Союзники продовжують робити внески – останніми заявами Норвегії та Канади було оголошено про понад півмільярда доларів", – деталізував він.

За словами Рютте, з моменту запуску цієї ініціативи минулого літа (на саміті в Гаазі) PURL поставила близько 70% усіх ракет для українських батарей Patriot, включаючи PAC-3, та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити, але ми повинні розвивати це далі та забезпечити, щоб підтримка союзників залишалася сталою в довгостроковій перспективі", – повідомив генсек НАТО.