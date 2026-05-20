Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов: в четвер очікуються грози і шквальний вітер

В південних, частині центральних та північних областей України в четвер, 21 травня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень 21 травня в південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.