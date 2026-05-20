Киянин ошукав доньку військового на 700 тис. грн

20-річний киянин познайомився в інтернеті з донькою загиблого військового та ошукав її на 700 тис. гривень, йому повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Хлопець познайомився з 20-річною дівчиною з Одеси у чат-боті для знайомств та запропонував їй заробіток на криптовалюті. Для цього попросив доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що мова лише про порожню картку", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

Насправді ж, як зазначають у відомстві, він отримав доступ до всіх рахунків дівчини і побачив значні виплати, які дівчина отримала від держави після загибелі батька-військового.

За інформацією прокуратури, спочатку хлопець щодня знімав невеликі суми через каси супермаркетів, а згодом почав переводити гроші на сторонні картки та купувати криптовалюту.

"Коли потерпіла помітила зникнення коштів і звернулася до банку, хлопець переконав її не довіряти працівникам фінустанови", – уточнюється в повідомленні.

Загалом зловмисник заволодів 700 тис. гривень та навіть закрив рахунок дівчини.

"При цьому виявилося, що особисто вони ніколи не бачилися, а на своїх фото, які надсилав підозрюваний, була інша людина", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 700 тис. гривень.