13:50 20.05.2026

Киянин ошукав доньку військового на 700 тис. грн

20-річний киянин познайомився в інтернеті з донькою загиблого військового та ошукав її на 700 тис. гривень, йому повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Хлопець познайомився з 20-річною дівчиною з Одеси у чат-боті для знайомств та запропонував їй заробіток на криптовалюті. Для цього попросив доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що мова лише про порожню картку", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

Насправді ж, як зазначають у відомстві, він отримав доступ до всіх рахунків дівчини і побачив значні виплати, які дівчина отримала від держави після загибелі батька-військового.

За інформацією прокуратури, спочатку хлопець щодня знімав невеликі суми через каси супермаркетів, а згодом почав переводити гроші на сторонні картки та купувати криптовалюту.

"Коли потерпіла помітила зникнення коштів і звернулася до банку, хлопець переконав її не довіряти працівникам фінустанови", – уточнюється в повідомленні.

Загалом зловмисник заволодів 700 тис. гривень та навіть закрив рахунок дівчини.

"При цьому виявилося, що особисто вони ніколи не бачилися, а на своїх фото, які надсилав підозрюваний, була інша людина", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 700 тис. гривень.

Теги: #шахрайство

12:26 01.05.2026
У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

15:54 01.04.2026
Судитимуть львів'янина, який виманив понад 2 млн грн у родини зниклого військовослужбовця

15:12 01.04.2026
МВС попереджає про нову шахрайську схему викрадення телеграм-акаунтів

05:27 12.02.2026
Нацполіція попереджає про шахраїв, які в соціальних мережах пропонують нібито "легальні" водійські посвідчення

17:12 05.02.2026
У справі про дезінформацію військовозобов'язаними про стан здоров'я родичів висунуто вже 110 підозр - УВБ у ЗСУ ГУ ВСП

06:36 08.01.2026
Кіберполіція застерігає про шахрайство з посвідченнями водія

15:08 21.11.2025
Нацполіція повідомила підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі майже на 20,5 млн грн

14:10 03.11.2025
Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

12:25 30.09.2025
Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

