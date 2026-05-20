Рютте: ЄС має сам вирішити, чи вести прямі переговори з РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що тільки Європейський союз має вирішувати для себе чи вести прямі переговори з Росією.

Таку позицію генсек НАТО висловив у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи він підтримує прямі переговорів між Європою та Росією та можливу кандидатуру Маріо Драгі як європейського переговірника.

"Маріо Драгі – мій близький особистий друг, але я не збираюся коментувати, хто має взяти на себе цю роль. Я думаю, що Європейський Союз має вирішити, яку роль він хоче відігравати, і якщо відповідь ствердна, то мають відбутися дебати щодо того, хто може відігравати цю роль", – сказав він.

Рютте наголосив, що не йому коментувати це питання, бо рішення має приймати Європейський союз.