Мадяр бачить можливість відкриття "нового розділу" між Україною та Угорщиною, сподівається на успіх консультацій щодо нацменшин

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вірить, що консультації щодо національних меншин відбудуться швидко та ефективно, врегулювання прав яких є умовою Будапешта для схвалення відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС.

"Формування уряду – це можливість відкрити новий розділ між Україною та Угорщиною. Ми надіслали повідомлення українській стороні, і ми також сказали, що розпочалися переговори на технічному рівні щодо прав угорської меншини, яка проживає на Закарпатті, щоб вони отримали те, що належить усім меншинам у Європейському Союзі", – сказав Мадяр на пресконференції із польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві в середу.

Він висловив сподівання на ефективність та успішність переговорів.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що ця серія переговорів відбудеться швидко та ефективно", – додав Мадяр.

Прем’єр наголосив, що ситуація з угорською меншиною є умовою для схвалення відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

"Я вважаю, що це стало б потужним сигналом з української сторони – врегулювати ситуацію зі своїми громадянами угорської національності ще до відкриття цього розділу", – заявив він.

Раніше у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вони з Анітою Орбан у вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Він чекає на особисту зустріч із угорською колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції.

Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала сьогоднішні угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин між країнами та зміцнення майбутньої співпраці.

Сибіга 18 травня повідомив про конструктивну та змістовну телефонну розмову з Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.