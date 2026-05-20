Інтерфакс-Україна
Події
13:47 20.05.2026

Мадяр бачить можливість відкриття "нового розділу" між Україною та Угорщиною, сподівається на успіх консультацій щодо нацменшин

2 хв читати
Мадяр бачить можливість відкриття "нового розділу" між Україною та Угорщиною, сподівається на успіх консультацій щодо нацменшин
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вірить, що консультації щодо національних меншин відбудуться швидко та ефективно, врегулювання прав яких є умовою Будапешта для схвалення відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС.

"Формування уряду – це можливість відкрити новий розділ між Україною та Угорщиною. Ми надіслали повідомлення українській стороні, і ми також сказали, що розпочалися переговори на технічному рівні щодо прав угорської меншини, яка проживає на Закарпатті, щоб вони отримали те, що належить усім меншинам у Європейському Союзі", – сказав Мадяр на пресконференції із польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві в середу.

Він висловив сподівання на ефективність та успішність переговорів.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що ця серія переговорів відбудеться швидко та ефективно", – додав Мадяр.

Прем’єр наголосив, що ситуація з угорською меншиною є умовою для схвалення відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

"Я вважаю, що це стало б потужним сигналом з української сторони – врегулювати ситуацію зі своїми громадянами угорської національності ще до відкриття цього розділу", – заявив він.

Раніше у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вони з Анітою Орбан у вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Він чекає на особисту зустріч із угорською колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції.

Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала сьогоднішні угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин між країнами та зміцнення майбутньої співпраці.

Сибіга 18 травня повідомив про конструктивну та змістовну телефонну розмову з Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

Теги: #нацменшини #мадяр_петер #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 20.05.2026
Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

11:46 20.05.2026
Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

10:37 20.05.2026
Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

15:34 14.05.2026
Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

Прем'єр Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині

17:31 09.05.2026
Мадяр став прем'єром Угорщини

Мадяр став прем'єром Угорщини

13:48 30.04.2026
Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

11:55 29.04.2026
Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

09:51 29.04.2026
Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

ВАЖЛИВЕ

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

ОСТАННЄ

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

Сирський відзначив Третій корпус Білецького: Єдиний у ЗСУ воює своїми бригадами

Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Повернення в Україну праху Петлюри може відбутися незабаром – Червак

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

На Закарпатті уролог продав військовозобов'язаному камінь із сечовивідних шляхів для фіктивного діагнозу

Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов: в четвер очікуються грози і шквальний вітер

Киянин ошукав доньку військового на 700 тис. грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА