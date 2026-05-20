13:42 20.05.2026

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "абсолютно абсурдними" заяви Москви про використання Україною території Латвії для запуску дронів в Росію.

"Російські заяви абсолютно абсурдні, і Росія про це знає", – заявив він у середу в Брюсселі на пресконференції.

Коментуючи випадки потрапляння українських дронів у повітряний простір країн-членів альянсу, Рютте зазначив, що "якщо дрони надходять з України, то вони там не тому, що Україна хотіла відправити дрон до Литви чи Естонії". "Вони там через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії у 2022 році", – констатував генсек НАТО.

Він також назвав "спокійною, рішучою та пропорційною відповіддю союзників на вторгнення дронів". "Як ви бачили вчора, саме румунський винищувач F-16 з місії патрулювання повітряного простору НАТО в Литві збив цей дрон над повітряним простором Естонії. Тож саме до цього ми плануємо готуватися", – зазначив Рютте.

У цьому зв’язку він нагадав, що військова операція "Східний Вартовий" "полягає не лише в тому, щоб об’єднати всі наші можливості на східному фланзі, але й у тому, щоб, засвоївши всі уроки з України та війни з безпілотниками, яку Україна успішно веде проти Росії, впровадити ці уроки в системи, моделі та підходи НАТО". "Зрештою, ми повинні усвідомлювати той факт, що бойові дії змінилися, і Україна демонструє це щодня", – сказав генсек НАТО.

