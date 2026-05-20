Мадяр сподівається на зустріч із Зеленським на початку червня в Берегово

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Берегово (Закарпатська обл.) на початку червня.

"Як я згадував і як я пропонував, на початку червня ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським у Берегові – місті на Закарпатті з угорською більшістю", – сказав Мадяр на пресконференції із польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві в середу.

Як повідомлялося, 28 квітня тоді ще майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр ініціював зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на початку червня у місті Берегове.

29 квітня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не узгоджував графік на червень, "крім того, двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".