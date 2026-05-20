Інтерфакс-Україна
Події
13:22 20.05.2026

Рютте не коментує можливу підготовку військових РФ у Китаї, але вказує на тісну співпрацю Москви та Пекіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не коментує повідомлень щодо можливої підготовки Китаєм російських військових для війни з Україною, констатуючи тісну співпрацю Пекіна та Москви.

"Те, що відбувається, полягає в тому, що з 2022 року ми бачимо, як Китай, Росія, Північна Корея та Іран тісно співпрацюють", – сказав він у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Рютте, це одна з причин, чому НАТО, яке є "трансатлантичним альянсом, і враховуючи той факт, що Росія співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, повинна забезпечити міцні відносини з партнерами за межами території НАТО".

Генсек наголосив, що саме фактор тісної співпраці цих країн є "однією з причин, ми ведемо інтенсивні переговори з Республікою Корея, з Австралією, з Новою Зеландією". "Ми називаємо це співпрацею над інноваціями, оборонною промисловістю, виробництвом тощо, а також обміном інформацією та досвідом тощо, особливо коли йдеться про війну в Україні", – пояснив Рютте.

