Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

Колишній міністр внутрішніх справ Франції та президент партії "Республіканці" Брюно Ретайо, який висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2027 року, повідомив про візит до Києва.

"У Києві. Я вирішив присвятити свою першу міжнародну передвиборчу поїздку Україні, яка вже понад чотири роки стикається з російською агресією", – написав він у Х.

Ретайо наголосив, що "завдяки своєму героїчному опору та мужності перед обличчям переважаючих сил український народ бореться за свій суверенітет і свободу". Він підкреслив, що українці "захищають наші спільні цінності та нагадують нам про нашу власну історію".

Лідер "Республіканців" запевнив, що завжди "відкидатиме політику, яка передбачає, що злочин може бути винагороджений, що агресія може окупитися, що кордони нічого не варті, що пам’ять можна стерти".

Ретайо очолює партію "Республіканці" (Les Républicains), яка є однією з провідних правоцентристських сил Франції. Ретайо також є сенатором від департаменту Вандея. Після дострокових парламентських виборів 2024 року Ретайо увійшов до складу уряду як міністр внутрішніх справ і обіймав цю посаду до осені 2025 року.

У лютому 2026 року Ретайо висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2027 року у Франції з обіцянкою стати "президентом порядку".

Президентські вибори у Франції мають відбутися у квітні 2027 року, другий мандат Еммануеля Макрона завершується 13 травня 2027-го, тож він більше не має права подавати свою кандидатуру.