МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

Міністерство закордонних справ Латвії викликало у вівторок тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної фейкової заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.

"У розмові главі російського посольства було зазначено, що, незважаючи на неодноразові повідомлення латвійської сторони дипломатичними каналами та в публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не надала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення нападів на об’єкти в Російській Федерації, російська сторона продовжує поширювати брехню та ескалувати заяви", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Також главі російського посольства було вручено офіційну ноту протесту.

У вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий невдовзі заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів, офіційно спростувавши фейкові заяви РФ.

Пізніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на Раді безпеки ООН зачитав офіційно спростовані Україною заяви служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії та інших країн Балтії, попередивши, що членство в НАТО не захистить країни від ударів у відповідь.