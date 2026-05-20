Інтерфакс-Україна
Події
13:16 20.05.2026

МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР

2 хв читати
МЗС Латвії вручило офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному Росії через фейкові заяви СЗР
Фото: Pixabay

Міністерство закордонних справ Латвії викликало у вівторок тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної фейкової заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.

"У розмові главі російського посольства було зазначено, що, незважаючи на неодноразові повідомлення латвійської сторони дипломатичними каналами та в публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не надала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення нападів на об’єкти в Російській Федерації, російська сторона продовжує поширювати брехню та ескалувати заяви", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Також главі російського посольства було вручено офіційну ноту протесту.

У вівторок російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР РФ) про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав "брехнею" звинувачення Росії у підготовці запуску українських безпілотників з території країни.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий невдовзі заявив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів, офіційно спростувавши фейкові заяви РФ.

Пізніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на Раді безпеки ООН зачитав офіційно спростовані Україною заяви служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії та інших країн Балтії, попередивши, що членство в НАТО не захистить країни від ударів у відповідь.

Теги: #нота_протесту #повірений #латвія #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 20.05.2026
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

05:26 20.05.2026
Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

23:21 19.05.2026
Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

19:52 19.05.2026
РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

19:06 19.05.2026
IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

ОСТАННЄ

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

Кількість загиблих від удару РФ балістикою по Прилуках зросла до чотирьох осіб, 30 – постраждали – ОВА

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сапери отримали 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP – Міноборони України

Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА