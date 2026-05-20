Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прогнозує, що в разі використання Росією ядерної зброї наслідки для Москви будуть руйнівними.

Про це він сказав на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в середу, коментуючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" військові навчання РФ із залученням ядерної зброї, участь Білорусі та можливості використання цієї зброї у війні проти України.

"Наслідки (в разі використання ядерної зброї – ІФ-У) будуть руйнівними", – заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим,, що відбувається, і це все".