Інтерфакс-Україна
Події
13:02 20.05.2026

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

1 хв читати
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прогнозує, що в разі використання Росією ядерної зброї наслідки для Москви будуть руйнівними.

Про це він сказав на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в середу, коментуючи на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" військові навчання РФ із залученням ядерної зброї, участь Білорусі та можливості використання цієї зброї у війні проти України.

"Наслідки (в разі використання ядерної зброї – ІФ-У) будуть руйнівними", – заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим,, що відбувається, і це все".

Теги: #ядерна #навчання #білорусь #рютте #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 20.05.2026
У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

05:26 20.05.2026
Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

23:21 19.05.2026
Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

20:06 19.05.2026
Росія активно прораховує плани наступу з Білорусі – Сирський

Росія активно прораховує плани наступу з Білорусі – Сирський

19:52 19.05.2026
РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

19:06 19.05.2026
IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

09:40 19.05.2026
РФ проводить ядерні навчання

РФ проводить ядерні навчання

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

ВАЖЛИВЕ

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

ОСТАННЄ

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

Кількість загиблих від удару РФ балістикою по Прилуках зросла до чотирьох осіб, 30 – постраждали – ОВА

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сапери отримали 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP – Міноборони України

Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА