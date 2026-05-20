В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

В четвер, 21 травня, вночі в західних, південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень по всій Україні крім північного сходу, очікуються помірні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-західній частині місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°. В західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві вночі повсюди, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 21 травня в Києві була зафіксована в 2007 році і склала 32,0°, найнижча вночі – 0,0° в 1917 році.

У п’ятницю, 22 травня, вночі на Правобережжі, вдень в Україні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, на заході 18-23°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 28-30°.